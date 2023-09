Blasioli (Pd), da Regione solo promesse, Naiadi chiuse

"Apprendiamo dai giornali che il consigliere Testa avrebbe annunciato che l'impianto tornerà operativo a partire da ottobre, della stessa stregua anche le parole del Presidente del Consiglio Sospiri. Confidiamo che questa sia finalmente la volta buona, e che a questo ennesimo annuncio seguano fatti concreti". A renderlo noto è il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, a proposito degli impianti natatori de 'Le Naiadi' chiusi dallo scorso agosto.

"Ci consentano però di nutrire almeno qualche dubbio - ha sottolineato - dal momento che ad oggi non esiste alcuna convenzione firmata per la nuova gestione temporanea. Una mancanza su cui nessun esponente regionale ha ritenuto opportuno fornire spiegazioni".

"Nel corso della prima metà dell'estate la Giunta Marsilio aveva spesso offerto rassicurazioni che Le Naiadi non avrebbero mai chiuso. E invece lo scorso 4 agosto la società Pretuziana ha apposto i lucchetti ai cancelli e riconsegnato le chiavi, anche a causa del debito mai estinto dalla Regione per alcuni lavori eseguiti sulla struttura dalla società affidataria, che ha determinato l'impossibilità di corrispondere gli stipendi a dipendenti e collaboratori. Fallita la prima promessa, gli esponenti del centrodestra hanno poi garantito che l'impianto natatorio avrebbe riaperto il primo settembre, invitando tutti in piscina per il primo tuffo inaugurale. Anche in questo caso però gli utenti hanno dovuto ricredersi, dato che il primo settembre i cancelli erano ancora chiusi".

"In questa situazione drammatica - ha proseguito - c'è un'unica novità. Un operatore privato - che è lo stesso 'fortunato' individuato in maniera diretta dall'Areacom per la gestione di quattro mesi con licenza di guadagnare, dato che non pagherà né canone nè utenze - ha presentato domanda per la gestione ventennale. Si tratta di attendere che la Commissione venga nominata e valuti la domanda, e la valuti attentamente alla luce delle Linee guida Anac n. 6 e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto (quello in cui il Club Acquatico era parte dell'ATI Naiadi 2020, culminato in contenziosi promossi dalla Regione nei confronti della mandataria)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA