UniTe, sport e cultura in ricordo dell'avvocato Valente

La presentazione del libro 'Correre e Ultracorrere' di Gabriele Ferretti e una partita di calcio a scopo benefico sono i due eventi in programma giovedì 21 settembre per ricordare l'avvocato Sergio Quirino Valente. La sua lunga esperienza di dirigente sportivo - in serie A con il Pescara e come giudice sportivo nazionale - aveva contribuito in maniera determinante al rilancio dei corsi in materia sportiva dell'Ateneo.

Alle 15.30, nella Sala delle lauree del Polo didattico G.

D'Annunzio, sarà presentato il volume 'Correre e Ultracorrere' di Gabriele Ferretti, uscito quest'anno per le Edizioni Il Mulino. Presente l'autore, interverranno il rettore Dino Mastrocola, il presidente del CUS Unite Denis Mignini, il delegato di Ateneo allo sport Luigi Mastrangelo e il docente di Economia dello sport all'Università di Teramo Marco Di Domizio.

Alle ore 17 nel Campo 'Besso' di San Nicolò a Tordino si svolgerà il II Memorial Sergio Quirino Valente, un triangolare di calcio con rappresentative del Comune, degli Avvocati e dell'Università. L'evento di solidarietà a favore di AIRC è stato organizzato dalla famiglia Valente, dal CUS Unite, dal Centro sportivo Italiano (CSI), dalla Città di Teramo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.

'Saremo tutti ultramaratoneti?': è il quesito che Gabriele Ferretti pone nel suo libro. "Correre ultradistanze è diventata una forma di espressione singolare degli umani dei nostri tempi, che mettono a durissima prova il proprio corpo, cercando di silenziare la loro mente. Ferretti fa il punto su corsa e ultracorsa, sul mutamento antropologico che l'ultramaratona porta con sé e sulle ragioni biologiche, psicologiche e filosofiche che spingono ad arrivare al limite, per poi continuare a correre". L'autore attualmente è ricercatore alla Ruhr-University Bochum in Germania. Ha scritto, per il Mulino, Vedere e agire. Come occhio e cervello costruiscono il mondo (con Silvano Zipoli Caiani, 2018), per Routledge, Molyneux's Question and the History of Philosophy (con Brian Glenney, 2020), per Mondadori Education, Presenza e Realtà, nuovi sviluppi in epistemologia e filosofia delle scienze cognitive (2022). È anche ultrarunner e triatleta delle lunghe distanze.





