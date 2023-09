Sanità, a Scanno un secondo medico di base, ma solo il lunedì

Il Comune di Scanno (L'Aquila) avrà a disposizione un secondo medico di base, ma solo un giorno a settimana, il lunedì dalle 9.30 alle 13.00. Si tratta della dottoressa Maria Rita Tundo che riceverà i pazienti nello studio di via degli Alpini, presso il Poliambulatorio. "In un territorio montano come il nostro dove la sanità è in forte difficoltà, distante chilometri dal più vicino ospedale, accogliamo con grande entusiasmo l'arrivo di un secondo medico di base. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa la quale andrà ad affiancare Chiara Mininni che ringraziamo per il grande impegno profuso in questi anni e che continuerà ad attuare, riuscendo a far fronte alle carenze che affliggevano il nostro territorio" dichiara il sindaco Giovanni Mastrogiovanni. Intanto il paese attende l'inaugurazione della pista dell'elisoccorso al fine di rafforzare la filiera dell'emergenza-urgenza.



