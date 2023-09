Pescara Rugby vince primo torneo in spiaggia a Termoli

Il Pescara Rugby si aggiudica la vittoria del primo torneo sportivo giocato in spiaggia a Termoli durante la giornata di Sport City Day. Al torneo, organizzato dalla Star Rugby Termoli, in stretta cooperazione con gli Hammers Campobasso, sulla battigia ai piedi del Castello Svevo, hanno partecipato oltre 100 ragazzi dai 10 ai 15 anni. L'evento patrocinato dal Comitato Regionale Molise del Coni e dalla Fir Delegazione Molise, ha visto la partecipazione del Rugby IV Circolo Benevento con tutte le categorie dalla U12 alla U16 e il Pescara Rugby con la categoria U14.

"Una giornata fantastica - dichiara il Presidente della Star Rugby Termoli Giovanni Pellilli -. Un grande ringraziamento va agli Hammers Campobasso per il fondamentale supporto con la loro decennale esperienza nell'organizzazione di questo evento. Per la nostra città, dove il rugby è appena entrato nell'offerta sportiva, riuscire ad avere una manifestazione del genere è stato sicuramente un gran successo che speriamo di ripetere.

Riuscire, inoltre, a vedere già tre dei nostri ragazzi: Alessandro, Jacopo e David protagonisti nelle fila del Pescara Rugby, cui va il mio più sentito ringraziamento per averli accolti, è motivo di grande orgoglio. Si è riusciti ad inserire anche una formazione tutta al femminile, ragazze che hanno dato filo da torcere a tutte le rappresentative maschili affrontate.

Il rugby non è uno sport per soli uomini, ma anche il movimento femminile può rivestire un ruolo importante".

L'associazione Star Rugby di Termoli prosegue l'attività di promozione dell'attività sportiva attraverso il progetto Fir 'il mese del Rugby' con prove gratuite sabato 23 e 30 settembre prossimo, presso gli impianti sportivi del quartiere Difesa Grande di Termoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA