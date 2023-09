Malattie dermatologiche rare, esperti a convegno a Chieti

Ogni anno la Clinica Dermatologica dell'Ospedale di Chieti effettua 250 prestazioni per melanoma, 3.500 asportazioni di epiteliomi e oltre 90 interventi per l'individuazione di linfonodi-sentinella. Sono oltre 700 i pazienti attualmente in trattamento per forme gravi di malattie più comuni, come la psoriasi e la dermatite atopica. Di questo e altro si parlerà venerdì 22 (14:00 - 19:30) e sabato 23 settembre (9:30 - 13:30).a Chieti, nel corso del Convegno nazionale sulle malattie dermatologiche rare "Meet the Expert".

Appuntamento al Cast (Center for advanced studies and technology) dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti (via Polacchi, 11).

"Per la prima volta l'Abruzzo ospita alcuni tra i maggiori esperti italiani di malattie dermatologiche rare - spiega il professor Paolo Amerio, responsabile scientifico del meeting e direttore della Clinica Dermatologica dell'Università "G.

d'Annunzio" di Chieti - Per tutti noi un'occasione unica di confronto con colleghi provenienti da ogni parte d'Italia e che ogni giorno gestiscono questo tipo di patologie rare".

L'obiettivo è ampliare le conoscenze sul territorio, migliorare gli standard di riconoscimento, e dunque di presa in carico del paziente, per garantire tempi più veloci e terapie più efficaci.

"Vogliamo che la Clinica Dermatologica teatina (con i Centri di Chieti, Ortona e Lanciano) diventi punto di riferimento per la cura delle malattie dermatologiche rare a livello nazionale - aggiunge Amerio - Negli ultimi tre anni la struttura di Chieti ha avuto in cura 167 pazienti affetti da malattie rare, e oltre 700 pazienti affetti da forme rare di patologie più comuni.

Numeri che pongono l'ospedale SS. Annunziata tra le cliniche più attive in Italia, con standard qualitativi elevati a livello nazionale".

Le patologie dermatologiche, in aumento, rappresentano circa il 30% di tutte le patologie per cui i pazienti si rivolgono al medico di medicina generale. Tra le più diffuse in Italia ci sono l'acne (il 95% dei giovani), la psoriasi (ne soffrono oltre 3 milioni e mezzo di italiani) e la dermatite atopica (che colpisce il 25% dei bambini sotto 12 anni e il 10% degli adulti).



