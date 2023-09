Basket in carrozzina:torneo internazionale Amicacci dal 22/9

"La volontà e la determinazione sono state le armi vincenti di questa società, una grande famiglia che ringrazio così come ringrazio la città di Giulianova per essersi messa a disposizione di uno sport di squadra spettacolare, con una competizione ai massimi livelli.

Il torneo rappresenta un connubio perfetto tra 'Il basket in carrozzina" e la bellezza dei nostri Borghi autentici". Lo ha detto il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, alla conferenza stampa di presentazione del 20/o Torneo Internazionale Amicacci Abruzzo Memorial "Ronald Costantini" 1/o Trofeo BMW Italia che si terrà dal 22 al 30 settembre.

Amicacci Abruzzo è una società sportiva paralimpica di pallacanestro in carrozzina, con sede a Giulianova, militante in Serie A e, dal maggio 2023, insignita dal Comitato olimpico nazionale italiano della stella di bronzo al merito sportivo.

Presenti anche l'assessore al lavoro Pietro Quaresimale e il sottosegretario Umberto d'Annuntiis. Tanti gli ospiti: Roberto Olivi, direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia, Giuseppe Marchionni, fondatore e organizzatore per l'Amicacci, il Presidente Edoardo D'Angelo, Carlo Di Giusto, allenatore della società e della Nazionale, Claudio Arrigoni, giornalista storico della Gazzetta dello Sport e di tutto il mondo Paralimpico, il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, l'assessore allo sport di Campli Agostino Rapini e il vice presidente del Bacino imbrifero montano, Luca Di Girolamo.

Le squadre partecipanti al torneo sono: Amicacci Abruzzo, Le Cannet (Francia) Doneck Dolphins Trieri (Germania) e Camberra (National Team Australia).

Gli organizzatori hanno evidenziato come quest'anno il torneo toccherà borghi autentici, scrigni di arte e cultura millenaria d'Abruzzo, il tutto deliziato dalla tradizione enogastronomica regionale più genuina.

Sono state scelte cittadine abruzzesi più rappresentative ma anche fruibili da un punto di vista di accessibilità, una prova importante anche in ottica di turismo accessibile. Con il coinvolgimento di scuole e istituzioni. Il programma prevede di toccare le seguenti località: Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Campli, Pineto, Alba Adriatica, Atri, Ascoli Piceno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA