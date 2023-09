Auto piomba su baracca, salvi per miracolo 5 cani a Scanno

Hanno rischiato molto cinque cani rinchiusi in una baracchetta di campagna fatta di lamiere e bandoni a Scanno (L'Aquila), lungo viale degli Alpini, sulla quale, intorno alle 13.30, è piombata un'auto uscita di strada.

Nessun segno di frenata sulla carreggiata, solo il caso ha voluto che gli animali non venissero schiacciati dal mezzo. Il conducente, illeso, ha dichiarato ai carabinieri di non ricordare cosa sia gli sia successo e come abbia perso il controllo del veicolo. I cani, incolumi, sono stati portati via dal proprietario.



