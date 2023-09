Alberghiero Roccaraso, affidati lavori da 300 mila euro

La Provincia dell'Aquila ha sottoscritto un accordo con la società "Elektroimpianti Villa Rosa srl", con sede a Martinsicuro (Teramo), per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'impianto elettrico dell'istituto alberghiero "De Panfilis" di Roccaraso (L'Aquila). L'importo totale del contratto è di circa 297.000,00 euro.

"La nostra amministrazione è da sempre attenta a garantire ai ragazzi scuole ospitali e in grado di accompagnare al meglio il loro percorso di formazione umana e professionale - hanno dichiarato il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso e il consigliere provinciale Nunzio Tarantelli - Ringraziamo tutto il personale della nostra Provincia che ha lavorato in maniera precisa e puntuale a questo procedimento".





