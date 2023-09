Ospedale Sulmona, 13 mesi di attesa per gastro e colonscopia

Più di due ore di fila per prenotare una gastroscopia. Prima data utile ottobre 2024. Per sottoporsi all'esame nell'ospedale di Sulmona ci vogliono ben 13 mesi. A denunciare il caso è il Tribunale dei diritti del Malato per il tramite della sua coordinatrice, Catia Puglielli.

"Amministratori Asl e organi di controllo devono sapere che una diagnosi precoce può salvare la vita a tante persone.

Decidere di far parte di un sistema amministrativo o politico vuol dire avere a cuore l'interesse di quelle persone"- dichiara la Puglielli.

I tempi di attesa, non superiori alla media regionale, sarebbero dovuti alla carenza di risorse umane nell'ospedale peligno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA