Inaugurato a Bugnara il centro sportivo 'Lo Stracco'

"Per il suo impegno, la sua dedizione al bene comunale e allo sviluppo del territorio e per la sua attenzione al mondo dello sport". Con questa motivazione il Consiglio Comunale di Bugnara ha intitolato il centro sportivo del paese alll memoria del sindaco, Giuseppe Lo Stracco, prematuramente scomparso lo scorso 3 dicembre in una clinica di Milano dopo aver contratto un'infezione sotto i ferri. Ad inaugurare l'opera, questo pomeriggio, è stato il primo cittadino, Domenico Taglieri che ha ricordato la figura di Lo Stracco.

"Un politico fuori dal Comune e dagli schemi. Un sindaco che ha lottato sempre per raggiungere risultati concreti per Bugnara e la Valle Peligna. Un amministratore che non ha mai guardato la sua casacca politica ma ha lavorato insieme con quanti hanno voluto portare benessere e occupazione nella nostra comunità"- ha esordito il sindaco dopo aver tagliato il nastro della struttura sportiva, fortemente voluta dal suo predecessore.

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il senatore, Guido Quintino Liris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA