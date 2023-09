Il congresso internazionale 'GeoVet' arriva in Italia

Rafforzare la comunicazione interdisciplinare tra i settori scientifici, tecnici e istituzionali per affrontare le questioni sanitarie che nascono dall'incrocio di uomo, animale e ambiente nell'ottica della Salute Unica - One Health: è lo scopo del congresso internazionale GeoVet, che quest'anno arriva in Italia organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dal 19 al 21 settembre, a Silvi. Il tema del congresso è 'Espandere i Confini: Ricerca Geospaziale Interdisciplinare per l'Era One Health'.

GeoVet, che si svolge ogni tre anni, è l'unico congresso interdisciplinare internazionale, specializzato nell'epidemiologia spaziale e nell'applicazione della statistica e dei sistemi di informazione geografica (Gis) alla sanità animale, alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare.

"Siamo orgogliosi - afferma la responsabile scientifica di GeoVet e del reparto Scienze Statistiche e Gis dell'Istituto, Annamaria Conte - di esser stati chiamati a organizzare un evento così importante nel nostro territorio, che vedrà la partecipazione di oltre 150 esperti di caratura mondiale provenienti da cinque continenti. Al centro del dibattito scientifico c'è il tema dell'osservazione della Terra dallo Spazio. Ci si confronterà anche sui dati raccolti da fonti diverse, come dai cittadini nell'ambito della 'citizen science".

Parteciperanno i rappresentanti di Fao, Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (Woah) e Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep), i quali discuteranno sul ruolo della scienza nell'indirizzare le decisioni politiche per tutelare la salute del pianeta.

"L'utilizzo di tecnologie avanzate di analisi dati - spiega il direttore generale dell'Istituto, Nicola D'Alterio - è fondamentale per la tutela della salute degli uomini, degli animali e dell'ambiente che dobbiamo considerare in una prospettiva unificata. Nel corso di GeoVet saranno condivise ricerche sui fattori ambientali si stanno modificando nelle varie parti del mondo e sull'impatto che il cambiamento climatico avrà nei prossimi anni sulla salute umana e animale".





