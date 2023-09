Tribunali: Tajani, 'giustizia civile troppo lenta'

"Affronteremo la questione con il governo. Mi preoccupa in modo particolare anche la giustizia civile. I processi lumaca provocano un danno di circa il 3% del nostro prodotto interno lordo. Ecco perchè Forza Italia si sta preparando ad una grande iniziativa per affrontare il tema della giustizia civile". Lo ha annunciato a Sulmona Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e leader di Forza Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti sul mantenimento dei Tribunali minori di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto.

"Insisto . ha aggiunto - che per l'economia è fondamentale risolvere il problema della lentezza della giustizia civile tant'è l'organizzazione e la presenza dei Tribunali dipendono anche dall'ingolfamento dei procedimenti. Non è solo una questione di giustizia penale".



