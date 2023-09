Ospedale Sulmona, pronta risonanza magnetica dopo 5 anni

Pronta la risonanza magnetica per l'ospedale di Sulmona. Il complesso iter di installazione e collaudo è giunto al termine dopo quasi cinque anni dall'allocazione del macchinario nel presidio ospedaliero. Dopo il collaudo, avvenuto in questa settimana, di importanti sistemi necessari al corretto funzionamento dell'impianto di risonanza restano solamente alcuni interventi marginali dopodiché inizierà la formazione del personale sanitario da parte della casa costruttrice.

"Una buona notizia per il nostro ospedale per il quale è stato compiuto un altro piccolo passo" commenta la consigliera regionale Antonietta La Porta. Il macchinario era stato assegnato in ospedale nel 2018, ma la stanza che doveva ospitarlo era troppo stretta. Da qui un primo appalto, la diffida per le difformità al progetto e un ulteriore appalto che ha portato allo svolgimento dei necessari lavori, avviati nella scorsa primavera. Dopo cinque anni si arriva al termine dell'iter per porre fine ai viaggi fuori sede, come avvenuto recentemente per qualche paziente della zona peligna che avuto bisogno di sottoporsi all'esame.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA