Ciclismo:18 squadre e 124 corridori al 75/o Trofeo Matteotti

Sono 124 gli iscritti al via della 75/a edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si correrà domani a Pescara sul tradizionale circuito cittadino di 195 chilometri (13 giri di 15 km) tra Pescara e Montesilvano.

La manifestazione, organizzata dalla Unione Ciclistica 'Fernando Perna' torna dopo un anno di stop e presenterà ai nastri di partenza un parterre di tutto rispetto con 18 formazioni fra cui la nazionale italiana. Sono tre le squadre UCI World Tour: la UAE Team Emirates di Davide Formolo, Alessandro Covi e Marc Hirschi (fresco vincitore della Coppa Sabatini), il Team Jayco AlUla di Micheal Matthews, Simon Yates, Alessandro De Marchi e dell'ex tricolore Filippo Zana, l'Intermarche Circus Wanty di Niccolò Bonifazio e Lorenzo Rota.

Tra le squadre UCI Professional al via anche il Team Corratec-Selle Italia (con Valerio Conti vincitore nel 2020), la Q36.5 Pro Cycling Team, la Green Project-Bardiani CSF Faizanè, la TotalEnergies, la Eolo Kometa Cycling Team (con Vincenzo Albanese che vinse nel 2016) e la Euskaltel Euskadi.

I nomi di spicco del Trofeo Matteotti sono quelli degli abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo sono i due nomi di spicco del cast della 75°edizione. I due corridori della Lidl-Trek corrono in casa e si preparano ad onorare la classica abruzzese con la maglia azzurra della nazionale italiana del commissario tecnico Daniele Bennati che, a sua volta, ha convocato nella rappresentativa azzurra anche Elia Viviani (Ineos Grenadiers) e il campione italiano in carica Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team). Ciccone rientra ufficialmente alle corse dopo il grande exploit al Tour de France da vincitore della maglia a pois dei gran premi della montagna. Per Cataldo, il Matteotti coincide con il ritorno in una competizione agonistica dopo i postumi della rovinosa caduta nel mese di marzo nella prima tappa del Giro di Catalogna.

Il via domani alle 11.15 da Piazza Duca degli Abruzzi. Dalle 9.30 alle 10.40 sfilata delle squadre partecipanti sul palco allestito in piazza della Rinascita, a seguire incolonnamento e trasferimento verso la partenza; arrivo previsto intorno alle 16.20.



