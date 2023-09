Carabinieri, generale De Vita visita comando Legione a Chieti

Il generale di Corpo d'Armata Antonio de Vita, dallo scorso luglio comandante interregionale "Ogaden", con sede a Napoli e con competenza sulle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha visitato ieri il Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" di Chieti, nella caserma "Pasquale Infelisi", è stato accolto dal generale di brigata Paolo Aceto e ha incontrato una rappresentanza del personale.

Durante la breve cerimonia, nel corso della quale sono state consegnate le "Medaglie Mauriziane" ai militari che ne hanno maturato il diritto, il generale de Vita "ha espresso il proprio vivo compiacimento per l'attività svolta - si legge in una nota - evidenziando gli ottimi rapporti intercorrenti fra l'Arma e le altre Istituzioni, e tra la stessa e la cittadinanza, rimarcando l'importanza della capillarità sul territorio dei Carabinieri". Un ringraziamento particolare è stato riservato ai rappresentanti locali dell'Associazione Carabinieri in congedo per l'impegno svolto nel sociale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA