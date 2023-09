Arte e salute mentale, all'Aquila torna Follie d'Estate

Parlare di salute mentale attraverso l'arte, la cultura e la socialità. Si sviluppa così il festival Follie d'Estate, organizzato anche quest'anno all'Aquila negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio.

L'edizione 2023 è intitolata 'Piante maestre, rinascite e poesia' e prevede un calendario di eventi avviato questo fine settimana che arriverà fino a ottobre, toccando varie sedi cittadine a partire dal cuore pulsante che ha dato vita alla manifestazione ormai quasi 40 anni fa, l'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio.

In apertura la presentazione dell'ultimo libro dello 'psichiatra dissidente' Piero Cipriano: 'Vita breve della psichiatria dal manicomio alla psichedelia. Storia di internamenti e antipsichiatria, pillole tristi e piante magiche'.

Prevista anche una due giorni dedicata all'Orto Botanico di Collemaggio. In chiusura, lunedì 2 ottobre, verranno presentati alcuni documenti elaborati dall'Unione nazionale delle associazioni per la Salute Mentale riguardanti la formazione degli operatori specializzati, l'utilizzo degli psicofarmaci e l'istituto dell'amministratore di sostegno.

Il tutto arricchito da performance teatrali e poetiche, musica live e momenti di convivialità e dall'apertura straordinaria dell'Archivio - Spazio Museale 'La memoria di Collemaggio', sito all'interno dell'ex manicomio. Il festival è promosso dall'associazione 180amici L'Aquila, in collaborazione con 3e32 / CaseMatte, Fuori Genere, Arci L'Aquila e tante altre realtà associative cittadine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA