Verratti: Zeman, il Psg non lo voleva, giusto andare in Qatar

"Marco Verratti ha dato tanto, per undici anni è stato il miglior centrocampista in Francia. In nazionale forse non ha reso al meglio perché per me è un regista. Andare in Qatar è giusto visto che il Psg non lo voleva". Così, a margine della conferenza stampa per presentare la gara di con l'Arezzo, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha parlato dell'approdo di Marco Verratti dalla Ligue al campionato del Qatar nella compagine dell'Al-Arabi.

"Speriamo di vedere Verratti con me in Serie A a chiudere la carriera", ha aggiunto ridendo l'allenatore boemo.



