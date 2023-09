Teatro Sulmona, sold out per abbonamenti stagione prosa

Grandi nomi per la stagione di prosa del Teatro Maria Caniglia di Sulmona con 8 spettacoli. In meno di due giorni sono stati superati di gran lunga i 300 abbonamenti; circa un terzo nuovi. "Un segnale importante che sottolinea quanto fermento ci sia intorno ai contenuti culturali di qualità" commenta Patrizio Maria D'Artista, direttore artistico della stagione e presidente di Meta Aps. A inaugurare la stagione domenica 29 ottobre sarà "Uomo e Galantuomo" di Eduardo De Filippo, con Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses, e con la partecipazione di Ernesto Mahieux. Con la regia di Armando Pugliese la produzione è affidata a Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses.

La stagione prosegue il 19 novembre con "Le cinque rose di Jennifer" di Annibale Ruccello, interpretato da Daniele Russo e Sergio Del Prete, con la produzione di Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro Bellini e la regia di Gabriele Russo. Il 9 dicembre alle 21 Galatea Ranzi sarà Anna Karenina, nell'adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco, regia di Luca De Fusco, produzione Teatro Stabile Catania e Teatro Biondo Stabile di Palermo.

Il Caniglia ospiterà Leo Gullotta, accompagnato da Fabio Grossi, domenica 7 gennaio con "In ogni vita la pioggia deve cadere", produzione Teatro Stabile d'Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni e Argot Produzioni, regia di Fabio Grossi. Sabato 3 febbraio "Sesto potere" con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo, guidati dal regista e autore Davide Sacco. Lo spettacolo è prodotto da LLVF - Teatro Manini di Narni, Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro e Teatro Maria Caniglia. Il 17 febbraio Vanessa Scalera in "La sorella migliore", Argot Produzioni e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in coproduzione con Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle arti, regia di Francesco Frangipane.

Sabato 16 marzo il capolavoro verghiano "La Lupa", produzione del Teatro Stabile di Catania e Teatro della Città per la regia di Donatella Finocchiaro la quale interpreterà anche la protagonista Gnà Pina.

La stagione di prosa si concluderà sabato 6 aprile con "Il Medico dei pazzi" di Edoardo Scarpetta con Massimo De Matteo, diretto da Claudio Di Palma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA