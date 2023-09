Sicurezza cure, Asl L'Aquila aderisce alla giornata mondiale

Coinvolgere il paziente perché diventi parte attiva nei processi di assistenza e contribuisca al loro miglioramento: è l'obiettivo della giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebrerà domenica prossima 17 settembre, all'insegna dello slogan: "Elevare la voce dei pazienti". Anche quest'anno la Asl provinciale dell'Aquila, diretta dal manager, Ferdinando Romano, parteciperà alle iniziative di sensibilizzazione sul tema attraverso il servizio Risk Management, diretto dalla dott.ssa Patrizia Roselli. La mission è rendere partecipe il cittadino sulla sicurezza delle cure, facendo in modo che possa dare il suo contributo al miglioramento dei percorsi di assistenza. Domenica prossima, nel territorio della Asl, nell'ambito dei diversi eventi promossi dalla Regione Abruzzo, verranno illuminati con colore arancione, come messaggio simbolico, monumenti e strutture pubbliche di alcuni centri, tra cui la Fontana Luminosa di L'Aquila, il Municipio e la fontana di piazza Risorgimento di Avezzano e la facciata del Pta (presidio territoriale di assistenza) di Pescina (L'Aquila). In occasione della giornata della sicurezza delle cure verrà distribuito materiale divulgativo per illustrare in modo sintetico gli obiettivi della manifestazione.



