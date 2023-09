Corsa nel ricordo del finanziere Giudice ucciso dai nazisti

Una corsa non competitiva dalla Scuola della Guardia di Finanza fino a piazza San Bernardino. Questo l'omaggio alla memoria del maresciallo maggiore Vincenzo Giudice, medaglia d'oro al valore militare, ucciso dai nazisti il 16 settembre 1944. Proprio sabato 16, per ricordare il suo sacrificio, la corsa partirà dalla caserma di Coppito alle 10.

Un primo gruppo di cadetti giungerà a piazza San Bernardino in Piazza D'Armi. Qui si uniranno gli atleti dell'Asd Atletica Abruzzo, associazione co-organizzatrice, per muoversi verso borgo Rivera. Da questo punto si unirà la cittadinanza fino a raggiungere la scalinata di San Bernardino.

L'iniziativa, dal titolo 'Da Massa Carrara a L'Aquila - Percorre la Memoria' è stata presentata dall'assessore allo Sport del Comune dell'Aquila, Vito Colonna, dal presidente del Comitato L'Aquila rinasce con lo Sport, Francesco Bizzarri, e dal comandante della Scuola ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, generale Gabriele Failla, insieme a una rappresentanza del direttivo dell'Atletica Abruzzo L'Aquila. Al maresciallo maggiore Giudice è intitolata la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, di cui quest'anno ricorrono i 30 anni dall'istituzione.

La corsa rientra in un calendario di appuntamenti sportivi nel weekend. Sempre il 16, nella Sala Rivera, a partire dalle ore 10, è in programma il Convegno 'Il valore delle parole - La narrazione sbagliata degli incidenti stradali'. Iniziativa inserita all'interno del primo memorial 'Playing for Life - Giuseppe Magnifico' che prevede per sabato e domenica un torneo di calcio a 5 ed un torneo a coppie. Rugby e hockey saranno di scena lo stesso giorno con un altro torneo che intreccia sport, cultura e natura proposto dalla Polisportiva L'Aquila Rugby: 'Torneo dei Quarti - Città dell'Aquila'.

Nella frazione di Monticchio è invece in corso una quattro giorni dedicata al padel. Sabato alla Villa comunale dalle 12 alle 19.30 c'è un'iniziativa dimostrativa promossa da Tao Art.

Il PalaAngeli ospita, invece, da domani al 17 settembre una tre giorni dedicata a Fausto Nardecchia con la partecipazione di diverse compagini cestistiche: Tiber Roma, Npc Rieti, Vienna United.



