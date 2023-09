Bugnara intitola centro sportivo al sindaco Lo Stracco

Il Centro sportivo di Bugnara (L'Aquila) sarà intitolato alla memoria di Giuseppe Lo Stracco, già sindaco del paese, deceduto prematuramente nel dicembre 2022. La cerimonia è in programma domenica prossima 17 settembre alle ore 17:00. "L'iniziativa assunta dall'Amministrazione Comunale e condivisa dalla nostra comunità - ha spiegato il sindaco Domenico Taglieri - vuol essere una testimonianza anche di affetto e di riconoscenza nei confronti di un amministratore leale che si è battuto molto per arrivare alla realizzazione, al potenziamento e al miglioramento della struttura che resta motivo di vanto per il nostro paese e per il territorio". Lo Stracco, sindaco di Bugnara dal 2010 al 2022, è deceduto lo scorso 3 dicembre in una clinica di Milano dove era stato ricoverato per un intervento cardiaco. A ucciderlo sarebbe stata un'infezione contratta in sala operatoria, tanto che la Procura del capoluogo lombardo ha aperto un'inchiesta sul caso. Primo cittadino per tre mandati, ha preso le redini del piccolo comune nel delicato post sisma.





