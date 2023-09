Usb, quanti morti per istituire il reato 'omicidio sul lavoro'?

"Quanti morti servono per istituire il reato di omicidio sul lavoro?". E' la domanda che si pone il Coordinamento Usb Lavoro Privato Abruzzo e Molise in una nota dove dichiara: "Incredibile ma vero, è accaduto di nuovo! L'esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, che ha causato tre morti, sembra un film horror già visto, nel 2020, in un'altra deflagrazione, avevano perso la vita altrettanti lavoratori e nel passato vi erano state altre situazioni simili con morti e feriti gravi. Si era detto 'mai più' invece ci risiamo. I lavoratori pagano con la vita un sistema di controlli che non funziona, che non previene e che non punisce chi manda al massacro i lavoratori. Non dimentichiamo che un altro lavoratore di un'azienda dello stesso settore, nel Teramano, ha perso la vita a febbraio e che la conta dei morti in Abruzzo aumenta di anno in anno".

"Ribadiamo - prosegue la nota - che la politica deve intervenire e crediamo, come abbiamo proposto a tutti i gruppi consiliari regionali il 4 dicembre 2022 in occasione dello sciopero generale, che è necessario potenziare gli organici degli enti di controllo delle Asl e attuare una loro riforma profonda per non lasciare scampo a chi non rispetta le regole.

Alle aziende che violano le leggi sulla sicurezza va sospesa l'attività e prevedere dei controlli stringenti periodici: meglio lavoratori cassintegrati che morti. Ribadiamo con forza che bisogna introdurre un reato specifico nella legislazione: il reato di omicidio sul lavoro".

Usb e Rete Iside "hanno lanciato la campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che istituisce questo reato. Basta con le interviste piene di costernazione da parte dei politici, non più credibili, e basta anche con le finte rimostranze di Cgil, Cisl e Uil".

"Chiederemo formalmente al Prefetto di Chieti e alle altre Prefetture una convocazione immediata e l'istituzione di una commissione permanente sulla sicurezza. Se i lavoratori muoiono - conclude la nota - il minimo è che i responsabili vadano in galera".



