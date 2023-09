Ciclismo, domenica 17 il Matteotti con Ciccone

Presentato a Palazzo di città il 75° Trofeo Matteotti di ciclismo che torna a Pescara dopo un anno di stop. La classicissima pescarese è in programma domenica 17 settembre. Nell'albo d'oro della manifestazione figurano corridori che hanno fatto la storia del ciclismo internazionale quali Gino Bartali, Ercole Baldini, Dino Zandegù, Marino Basso, Felice Gimondi, Francesco Moser, Roger De Vlaeminck, Giovanni Battaglin, Moreno Argentin, Gianni Bugno, Paolo Bettini e Matteo Trentin solo per citarne alcuni. L'edizione 2023 sarà anche l'ultimo test prima del Campionato Europeo su strada in programma in Olanda il 24 settembre.Le squadre iscritte sono 18 con 3 formazioni UCI World Tour, 7 Professional, diverse Continental e la Nazionale Italiana del commissario tecnico Daniele Bennati con gli atleti pronti a darsi battaglia sul classico circuito ondulato di 13 giri di 15 chilometri cadauno per complessivi 195 chilometri. Al via ci saranno anche Giulio Ciccone e Dario Cataldo, oltre al campione d'Italia Simone Velasco. Sono 18 le formazioni al via: Uae Team Emirates, Team Jayco Alula, Intermarche Circus Wanty, Corratec Selle Italia, Q36.5 Pro Cycling Team, Total Energies, Team Technipes, MG Kvis Colors For Peace, D'Amico Um Tools, Nazionale Italiana, Green Project Bardiani Csf Faizane, Eolo Kometa Cycling Team, Euskaltel Euskadi, Sofer Savini Due Omz, Team Colpack Ballan Csv, Gw Shimano Sidermec, Work Service, Wsa KTM Graz P/B Leomo. Il percorso avrà il suo cuore pulsante tra Pescara Colli con le salite di via Tiberi (tra la Basilica della Madonna dei Sette Dolori e Colle di Mezzo) e Colle Caprino, più Montesilvano Colle con la successiva discesa, veloce e abbastanza tecnica, per raggiungere l'arrivo di Piazza Duca degli Abruzzi tramite Santa Filomena e la via Nazionale Adriatica. "Torniamo dopo un anno di sosta e siamo contenti - ha spiegato il presidente del Trofeo Matteotti Daniele Sebastiani - di poter riproporre questa manifestazione che rappresenta la storia del nostro ciclismo.

Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contributo alla riuscita di questa manifestazione che per noi tutti è un orgoglio".



