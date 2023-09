Street art in centro storico, presto altre opere all'Aquila

Alle opere temporanee di street art che attualmente sono presenti in centro storico se ne aggiungeranno delle altre.

Lo ha stabilito la giunta comunale che, accogliendo la proposta formulata dall'associazione Centro commerciale naturale dei Quarti, sosterrà, con fondi dell'Assessorato al Commercio dell'ente - che ha già finanziato le opere già esistenti -, la realizzazione di ulteriori proposte artistiche, su cui è stato rilevato il parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che saranno realizzate in via Marrelli, Piazzetta Machilone, via Cavour, oltre che via Tre Marie, via Patini.

"Le nuove opere - hanno dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele - andranno a completare un quadro volto a catturare l'attenzione di turisti e clienti in un'area che, dal punto di vista commerciale, si trova in maggiore sofferenza rispetto ad altre".



