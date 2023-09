Sisma 2016, nel Teramano riaperte 21 chiese

Sono 181 le chiese della provincia di Teramo danneggiate dal sisma del 2016-17. Di queste, 21 sono state riaperte al termine dei lavori di restauro, riparazione e rafforzamento antisismico. Il totale degli interventi previsti attraverso le varie programmazioni che si sono succedute in questi anni da parte della Struttura commissariale è pari a 91, per un finanziamento programmato di 45,8 milioni di euro.

In base ai dati più aggiornati della stessa Struttura, gli interventi attualmente in corso sono 15, mentre 26 sono quelli in attesa di approvazione da parte degli Enti preposti: per tutti questi è prevista la cantierizzazione entro la primavera del 2024.

"Tra gli edifici di culto del teramano che sono tornati ad ospitare i fedeli - dichiara Guido Castelli Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 - c'è anche Santa Maria Assunta, la prima cattedrale riaperta nel cratere dopo il sisma del 2016, che oggi è tornata ad ospitare, dopo il restauro, il mirabile polittico di Jacobello del Fiore. Oggi pomeriggio poi, alle chiese del teramano riparte al culto se ne aggiungerà un'altra di particolare importanza per questa città.

Si tratta della trecentesca Chiesa di San Domenico, di cui sono stati conclusi i lavori di riparazione e rafforzamento".

Stamani, Castelli ha partecipato da remoto alla riesposizione al pubblico del polittico del duomo di Teramo. "È stato un vero piacere - ha aggiunto Castelli - aver potuto partecipare in collegamento, insieme al ministro Gennaro Sangiuliano, al presidente della Regione, Marco Marsilio, e a tutta la cittadinanza a questa giornata particolarmente significativa di rinascita, che mette in evidenza i valori artistici, culturali e spirituali di Teramo. Per gli edifici di culto, così come per la ricostruzione pubblica e privata, l'obiettivo è quello di continuare a lavorare in sinergia, a una velocità sempre crescente, per tornare a dare a Teramo e al suo territorio una condizione di piena normalità".



