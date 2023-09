Fotovoltaico, Abruzzo corre e scala classifica regioni

Negli ultimi anni l'Abruzzo ha preso parte alla grande corsa delle regioni italiane alle fonti di energia rinnovabile, prima tra tutte proprio quella solare.

La regione sta infatti registrando una crescita che, seppur lieve, la posiziona a metà della classifica dei territori con più impianti fotovoltaici installati. Si contano ad oggi oltre 22.506 impianti residenziali che producono 2.455 GWh di energia totale. In Abruzzo, un impianto fotovoltaico produce in media tra 1.150-1.350 kWh all'anno per ogni kWp installato. Lo rileva Otovo, marketplace europeo dedicato alla vendita online di pannelli fotovoltaici per il mercato domestico.

Sempre più famiglie abruzzesi scelgono per la propria abitazione fonti di energia pulita, installando pannelli solari e contribuendo a costruire un futuro più green per la regione che registra una produzione di energia solare media annua maggiore di grandi regioni come il Trentino Alto Adige (tra i 1.000-1.200 kWh) e che supera di gran lunga quella di grandi capitali Europee come Oslo (869 kWh all'anno).

L'installazione di un impianto fotovoltaico, ricorda Otovo, può avere molti benefici, tra cui il raggiungimento dell'indipendenza energetica consumando la stessa energia che si produce nella propria abitazione con i pannelli fotovoltaici.

Integrando sistemi di accumulo, è inoltre possibile immagazzinare l'energia prodotta e utilizzarla in un secondo momento, specialmente in inverno o alla sera. Oltre a questo, è possibile considerare il servizio dello scambio sul posto, che permette di immettere l'energia in eccesso nella rete, con il gestore che pagherà l'energia in eccesso.



