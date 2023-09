Autismo, cena solidale per "Officina per l'inclusione"

"Officina per l'Inclusione" è il progetto dell'Associazione Abruzzo Autismo Onlus a cui sono dedicati 4mila euro raccolti ieri sera, in occasione della cena solidale organizzata dal Rotary Club L'Aquila, presieduto dalla dottoressa Rosa Persia. "Officine per l'inclusione" sarà uno spazio e un luogo dove idee e attività permetteranno alle persone con disabilità di far emergere le loro competenze e essere avviati al mondo del lavoro. Tra i progetti concreti di Officine c'è anche un'iniziativa editoriale che consentirà ai ragazzi dell'Associazione Abruzzo Autismo Onlus di misurarsi con il giornalismo, la comunicazione e le arti visive. Ieri sera, sotto al colonnato del Palazzo dell'Emiciclo sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, gli chef William Zonfa "Il Ristorante", Armando IIppoliti "Lo Scalco dell'Aquila", Jones Bargoni "L'Opera", Luca Totani "Connubio" e Federico Marrone "Da Lincosta" hanno prestato generosamente la loro arte, cucinando pietanze di assoluto livello che hanno riscosso il plauso unanime di tutti i partecipanti alla serata. Il servizio di sala coordinato dal maitre Vincenzo Ambrosini. La cena solidale è stata accompagnata dalla musica dell'"acoustic duo", Marco Rotilio e Raffaele Buonomo e si è conclusa con i fantastici cannoli siciliani preparati al momento dalla Pistacchieria di piazza Duomo. Ancora una volta una iniziativa di successo e concreta a favore dei più fragili da parte del Rotary Club L'Aquila.



