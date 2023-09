Nuova incursione dell'orsa Gemma a Scanno, danni a un condominio

Una nuova incursione dell'orsa Gemma la scorsa notte a Scanno (L'Aquila): ad accorgersi dell'accaduto l'inquilino di un palazzo, Silvio Silvestri, carabiniere in congedo.

"L'orsa ha sfondato la porta che dà sulle cantine del nostro condominio - racconta all'ANSA - è entrata, ha buttato a terra tutto il materiale che avevamo nei cartoni, ed è arrivata fino al terzo piano. Si vedono le impronte sulle scale, infatti. Ha fatto anche i bisogni".

Silvestri ha sentito dei rumori alle 4.30 stanotte, ma non si è allarmato, convinto si trattasse di un vicino di casa, solito fare pulizie molto presto. Nessun paura neanche dei ladri, visto che il paese, ed il quartiere, sono molto tranquilli, ad eccezione delle ultime scorribande dell'orsa Gemma.

La palazzina in questione, infatti, è quella della nota pasticceria 'Pan dell'orso', non lontano dall'hotel 'Mille pini', dove il 3 settembre l'orsa è entrata e ha mangiato una torta, e dove poi, tre giorni dopo, di fronte all'hotel, ha fatto ingresso nella pizzeria 'La baita', facendosi trovare dalla cameriera tra sacchi di farina rotti, addormentata.





