Con Enel al lavoro 15 studenti Ingegneria elettrica dell'Aquila

Hanno firmato oggi la lettera di assunzione a tempo indeterminato in Enel i 15 studenti del corso di laurea in Ingegneria elettrica per il programma di Apprendistato duale di alta formazione e ricerca lanciato nei mesi scorsi da Enel in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila. Inizia un percorso di lavoro e formazione che consentirà agli studenti di studiare e, al contempo, fare esperienza in azienda dalla distribuzione alla generazione elettrica. Un contratto che prevede la concomitanza di istruzione e formazione professionale, avviato con la collaborazione tra l'università degli Studi dell'Aquila, con cui Enel ha siglato un protocollo d'intesa per il programma sperimentale.

L'inserimento lavorativo, prima del termine degli studi, vede coinvolti 15 studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria elettrica. Gli studenti alterneranno lezioni in aula con la formazione e il lavoro in azienda, seguendo un curriculum di studi denominato "Energia". "Oggi raccogliamo i frutti di un anno di lavoro che ci ha visti impegnati a livello organizzativo e didattico per strutturare i contenuti. Auguro a questi giovani di vivere l'esperienza con entusiasmo e impegno", ha dichiarato il professore Edoardo Fiorucci, presidente del corso di laurea in Ingegneria elettrica.



