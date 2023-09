Auto finisce fuori strada, muore 20enne nel chietino

Un giovane di 20 anni è morto la scorsa notte a Ortona in un incidente stradale: era alla guida di una Citroen C1 che per cause in corso di accertamento , è andata fuoristrada, si è ribaltata ed è finita contro un albero di ulivo. Il giovane, di Ortona, è morto sul colpo, la salma è stata restituita ai familiari. L'incidente si è verificato lungo la Statale 16, all'altezza della località Ripari di Giobbe, intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri di Ortona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA