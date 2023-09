Terme di Rivisondoli accreditate dalla Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo ha concesso alle Terme Alte di Rivisondoli (L'Aquila) l'accreditamento medico e la convenzione con il servizio sanitario nazionale. Con la ricetta del medico di famiglia si potranno curare le patologie dell'apparato respiratorio in regime del servizio sanitario nazionale. La struttura è alimentata da una sorgente termale sulfurea sita a circa 1400 metri sul livello del mare, le cui acque hanno le caratteristiche dell'acqua di alta montagna, prive di calcio quindi oligominerale, ricche di zolfo, fluoro, bicarbonato, non calde, con molto contenuto in cerami di enzimi che ripristinano il trofismo della cute e delle mucose respiratorie. "È il caso di dire una montagna di natura, bellezza e salute" commentano dalla struttura.

"Le Terme di Rivisondoli sono state formalmente accreditate dalla Regione Abruzzo come struttura per le cure termali collegate al Servizio sanitario nazionale. Un risultato importante che porta a compimento un progetto che ho fortemente voluto sin dall'inizio, al fine di dotare il nostro territorio di una struttura importante a disposizione di migliaia di cittadini. Il circuito termale abruzzese si arricchisce di una struttura che potrà garantire cure e benefici anche nell'area interna della nostra regione. Ringrazio l'assessore Verì, il Dipartimento salute e l'Agenzia sanitaria regionale che hanno seguito la pratica sin dalla sua istruttoria per arrivare a questo risultato. Sono certo che le Terme di Rivisondoli diventeranno ben presto punto di riferimento anche da parte di numerosi utenti di fuori regione". Lo dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



