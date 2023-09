Orsa Amarena: Caporale, la crudeltà inizia sugli animali

"Non meravigliamoci della recrudescenza di violenze nei confronti delle donne e dei più deboli in Italia, la crudeltà inizia sui più deboli, gli animali, e si sposta poi agli altri deboli della società: donne e immigrati, anziani, gay e disabili. Noi chiediamo al Parlamento di adeguare l'Italia agli altri Paesi Europei e di prevedere la galera per chi uccide o maltratta animali. L'assassino di Amarena è a piede libero, in America o in Gran Bretagna sarebbe già in prigione". Sono le parole di Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani Onlus, uno degli organizzatori, insieme al Partito Animalista Europeo (Pae), della manifestazione in programma domani, domenica 10 settembre, alle 15 in piazza Risorgimento a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), il paese dove la settimana scorsa è stata uccisa con un colpo di fucile l'orsa Amarena.

Insieme a Caporale, già consigliere regionale abruzzese, alla manifestazione parteciperà anche il segretario nazionale del Partito Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo.

Gli attivisti dell'Associazione Animalisti Italiani esprimeranno il loro lutto per l'orsa Amarena sventolando le bandiere animaliste con nastro nero, in segno di profondo cordoglio. "La crudeltà sugli animali è il tirocinio della crudeltà sugli uomini, come ci insegnano Ovidio e le ricerche di Fbi in America e del Cnr - prosegue Caporale in una nota - Rivolgiamo un accorato appello al Governo e al Parlamento affinché calendarizzino al più presto le modifiche alla Legge 189 sugli animali".

Il modello abruzzese, prosegue la nota di Caporale, "è considerato eccellenza nella capacità di armonizzare i territori antropizzati con la biodiversità e gli ecosistemi garantendo la tutela degli animali, principio assicurato da garanzia costituzionale nella recente modifica dell'art. 9. Modello di buone pratiche che auspichiamo possa essere presto esportato su tutto il territorio nazionale e non certamente scalfito dal recedente accadimento relativo all'uccisione volontaria, ingiustificata e non necessaria dell'orsa Amarena".

L'Associazione sta organizzando pullman da Roma, in partenza alle 12.30 da via Tuscolana 1252, uscita metro A Giulio Agricola.



