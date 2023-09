Investito su scooter per disabili, 79enne in ospedale

Un uomo di 79 anni è stato investito questa mattina mentre percorreva la Statale 16 a San Salvo (Chieti) a bordo di uno scooter elettrico per disabili. A quanto pare stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che non è riuscita a evitare l'impatto. La conducente del mezzo si è fermata per prestare i prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara.

Sul posto per i rilievi ha operato la polizia locale di San Salvo.



