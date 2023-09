Chieti, riapre 'campetto' della Villa, ospitò grande basket

Teatro, fra gli anni Settanta e Ottanta, di un torneo internazionale di pallacanestro che richiamava formazioni e selezioni di altissimo livello, richiamo per giovani e ragazzi, ma con il passare degli anni finito nella spirale di un progressivo degrado, fino alla totale inagibilità, da ieri il "campetto" sportivo della Villa Comunale di Chieti è tornato ufficialmente alla città, completamente rinnovato. E pronto a ospitare pallacanestro e calcetto, ma anche eventi e spettacoli, tutti all'aperto. Un intervento reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo di 216.000 euro.

"Si tratta di una piccola opera, attesa, però da dieci anni, per questo abbiamo voluto riconsegnarla alla città utilizzandola subito, con una giornata di animazione cui seguiranno tante altre iniziative, perché spetterà ora alle realtà associative di Chieti animarla - dice il sindaco di Chieti Diego Ferrara - Un traguardo che è arrivato grazie a un efficace gioco di squadra che ha unito Comune e Regione, facendo funzionare una filiera rimasta ferma per troppo tempo, costringendo quest'area storica e identitaria, che ha ospitato anche stelle nazionali e internazionali del basket, a un infelice e immeritato abbandono".

Si tratta di una struttura aperta, per il momento, il cui utilizzo è sottoposto a regole precise: nel campo non si entra con bici, pattini, monopattini e scarpette da calcio con tacchetti, perché il manto del campo si può rovinare, l'accesso agli animali è consentito, ma con guinzaglio "per la sicurezza e il decoro di un'area dove tutti devono essere accolti". "Con i fondi che ci ha dato la Regione siamo riusciti a realizzare il miglior progetto possibile, con gli uffici stiamo cercando altre risorse per aggiungere servizi e dotare l'area di una videosorveglianza in modo da dargli una maggiore tutela da vandalismo e danneggiamenti - conclude Ferrara - Le condizioni dell'Ente dal punto di vista economico e finanziario non consentono altro, ma vogliamo considerare questa riconsegna anche come un atto di fiducia: l'opera è di tutti e come tale, ognuno ne sarà tutore, insieme al Comune".



