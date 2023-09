Calcio, Pescara, biancazzurri a Perugia a caccia di conferme

Prima trasferta della stagione per il Pescara di Zeman. Dopo la vittoria con la Juventus Next Gen, i biancazzurri sono attesi domani sera (ore 20.45) dalla gara di Perugia. Quello umbro è un test più che probante e con un alto coefficiente di difficoltà. Contro i biancorossi Plizzàri e compagni sono attesi ad una conferma. Senza gli infortunati Tommasini e Franchini e i nazionali Tunjov e Staver, Zeman dovrebbe confermare per nove, dieci undicesimi, la squadra di sabato scorso. Recuperato Pierno che aveva accusato ieri un leggero problema muscolare. Questa mattina consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico boemo: "Mancano 4 calciatori, ma la rosa è abbastanza ampia per non subire. Io per la formazione non guardo mai l'esperienza, ma chi si allena bene in settimana. L'assenza di Tunjov è quella da sostituire ma mettiamo qualcuno in campo. Spero di indovinare chi sta meglio.

Pierno ha fatto tutto l'allenamento quindi è a disposizione.

Domani dobbiamo rimettere in campo la stessa voglia del primo tempo della Juventus. Il Perugia sperava di continuare a fare la Serie B e potrebbero avere avuto delle difficoltà per fare una squadra di C. È comunque una squadra importante per la categoria. Noi però non dobbiamo pensare a loro, vorrei che bastasse il nostro gioco per superarlo". Alle 19 di questa sera si chiuderà la prevendita dei biglietti per i tifosi pescaresi, ma al "Curi" saranno almeno in 500.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA