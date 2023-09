'ArteIkon', a Lanciano le icone di Emanuela Pancella

Attraverso la mostra di Lanciano (Chieti) "porto l'arte iconografica in Abruzzo grazie all'incontro di qualche anno fa con un maestro iconografo russo che oggi vive nella nostra regione. Quella delle icone è un'arte molto più conosciuta a nord e in sud Italia, anziché nel centro". Sono le parole della pittrice 46enne Emanuela Pancella le cui opere si possono ammirare nella mostra "ArteIkon" a Lanciano, nei locali di San Legonziano, nel complesso monumentale di San Francesco, fino al 16 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. I lavori di Pancella si rifanno in particolare al tardo Quattrocento, con utilizzo di tempera all'uovo e dorature a guazzo.

Si avvicina all'iconografia da artista, quando già è pittrice - diplomata all'Istituto d'Arte a Lanciano e laureata all'Accademia delle Belle arti di Macerata - e ne scopre un senso che trascende la professione artistica stessa. "Scrivere icone non è come dipingere. Entri in una connessione con quello che fai sulla tavola che l'arte pittorica non ti dà, ossia serenità, benessere, calma", conclude l'artista che ricomprende nelle sue opere le due culture, l'ortodossia d'oriente e la tradizione latina d'occidente.

Il percorso professionale di Pancella l'ha portata, nel tempo, a dipingere seguendo varie tecniche, pur restando legata a quelle antiche. Decisivo l'incontro con un importante maestro iconografo russo che l'ha avvicinata all'antica iconografia dei maestri russi Oalekh, Mistiora, Kholuj. Sono seguiti master di specializzazione con il maestro iconografo Daniel Neculae e il maestro doratore Marian Petrovici.



