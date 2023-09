Lirica, al Marrucino protagonisti donne e giovani abruzzesi

Tre opere in abbonamento e un'anteprima il 30 settembre, fuori abbonamento, in collaborazione con la Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna, caratterizzano il cartellone della Stagione Lirica del teatro Marrucino di Chieti, presentata oggi. Primo appuntamento il 30 settembre con "La Serva Padrona" di Giovanni Battista Pergolesi, abbinato alla scrittura contemporanea per la regia di Aldo Tarabella, che ne racconta la continuazione con il titolo evocativo de "Il Servo Padrone".

La 'Tosca' di Manu Lalli è in programmazione il 13 e il 15 ottobre. Dopo lo straordinario successo e due sold-out nel 2022 con la sua "Madama Butterfly", la regista toscana torna sul palcoscenico teatino firmando la prima assoluta del nuovo allestimento del capolavoro di Puccini, in collaborazione con il Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Si prosegue con "Il Trovatore" (17 e 19 novembre), omaggio al genio di Giuseppe Verdi a 210 anni dalla nascita. In collaborazione con l'Opera Nazionale Romena di Iasi, e per la regia di Matteo Mazzoni, lo straordinario spartito verdiano si anima grazie all'innovativa tecnica del videomapping.

Chiuderà la Stagione Lirica 2023 "Il Signor Bruschino" (15 e 17 dicembre ), farsa giocosa di Gioacchino Rossini per la regia di Riccardo Canessa, altro grande ritorno al Marrucino dopo il successo de "La Traviata" del 2021. "Grande spazio sarà dato ai talenti della nostra regione - dice il direttore artistico Mazzoccante - La nostra volontà è aprire il Marrucino alle eccellenze che qui sono nate e si sono formate, contribuendo a creare una sinergia tra la nostra Istituzione, le scuole, le Accademie e i Conservatori". E tanti saranno i giovani abruzzesi: Jacopo Sipari di Pescasseroli e Alessandro Mazzocchetti sul podio del direttore d'orchestra rispettivamente per "Tosca", con l'Orchestra dell'Isa, e per "Il Signor Bruschino", con l'Orchestra Rossini di Pesaro. Grandi ritorni a partire dal tenore Max Jota che presterà volto e voce al ruolo di Mario Cavaradossi in "Tosca". Eccellenze abruzzesi anche i soprani de "Il Signor Bruschino, Licia Piermatteo e Vittoriana De Amicis che ricopriranno il ruolo principale nelle due serate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA