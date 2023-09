Cis Molise, 129 milioni per sviluppo turistico Tratturi

Una dotazione finanziaria che supera i 129 milioni di euro, 59 comuni molisani interessati oltre al Consorzio di bonifica 'Sud Bacino Moro-Sangro-Sinello e Trigno', opportunità lavorative, turistiche e di crescita per l'intera regione. E' la sintesi del progetto 'Sviluppo turistico lungo i Tratturi molisani", finanziato dal Cis Molise che ha come capofila il Comune di Campodipietra (Campobasso). "L'idea - spiega il sindaco, Giuseppe Notartomaso - è quella di ripristinare e migliorare i percorsi tratturali attraverso lavori strutturali nel segno della tradizione, rivalorizzare il percorso per renderlo facilmente fruibile dagli utenti, anche con disabilità, con una serie di servizi utili ad esaltare le risorse ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche". Lungo il percorso verranno realizzati diversi interventi come cartellonistica, gazebo per il ristoro, fontanini, per riportare il tratturo alla sua antica funzione con l'obiettivo di favorire il turismo 'lento', riscoperto in particolare durante il trascorso periodo pandemico. Ogni Comune provvederà alla realizzazione di interventi per lo sviluppo ricettivo e per il recupero delle bellezze architettoniche e paesaggistiche. Il prossimo 12 settembre alle 9.30 presso il Centro sportivo 'm2' di Campodipietra è previsto un incontro tra i rappresentanti degli studi professionali aggiudicatari della progettazione, amministratori e tecnici degli Enti coinvolti. Un appuntamento durante il quale, oltre alla descrizione degli obiettivi del progetto, saranno illustrate nel dettaglio le prossime fasi che coinvolgeranno direttamente i 59 Comuni e il Consorzio che consentiranno di arrivare, entro il 2025, alla conclusione della fase di progettazione esecutiva per poi avviare la realizzazione degli interventi. "Dal sogno alla realtà, dall'idea alla concretezza - commenta il primo cittadino di Campodipietra - a tappe seguiremo nel dettaglio i passi di un percorso che offre, finalmente, un'occasione di riscatto alla nostra regione".





