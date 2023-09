San Raffaele, 80 pazienti nel centro contro dolore cronico

Circa 80 persone, negli ultimi due anni, si sono rivolte al centro Tecno Algos, istituito grazie alla Fondazione Isal nella clinica San Raffaele di Sulmona, per la ricerca contro il dolore cronico. Un dato più che positivo secondo il presidente della Fondazione, Gianvincenzo D'Andrea, che organizza anche quest'anno, il prossimo 9 settembre, l'evento "Bici contro il dolore", la pedalata cicloturistica per raccogliere fondi a sostegno della ricerca. La partenza e l'arrivo, in questa edizione, sono previsti a Campo di Giove e il percorso sarà il seguente: Campo di Giove, stazione di Palena, Pescocostanzo (dove è previsto il punto ristoro), Bosco di Sant'Antonio, Cansano, Campo di Giove.

Il ricavato dei proventi dell'iscrizione sarà devoluto al Centro Tecno Algos dove sono già in corso progetti di ricerca per alleviare il dolore presente nelle persone mielolese. In Italia 13 milioni di persone sono affette da dolore di cronico. Di queste 5 milioni non hanno le cure adeguate. "E' cambiato l'approccio grazie alla ricerca, ma sono in corso ancora progetti" ha commentato D'Andrea che invita a partecipare all'evento.



