Mancinelli tra le nomination del World Soundtrack Award 2023

Grazie al film 'The Land of Dreams' (2022), il compositore italiano Fabrizio Mancinelli figura nella cinquina di nomination del 'Public Choice' del World Soundtrack Awards 2023, tra i massimi riconoscimenti a livello mondiale per la musica per il cinema, costola del Film Fest Gent, in programma ogni anno a ottobre a Gand in Belgio.

Mancinelli, aquilano di origini ma di base a Los Angeles, fa parte è stato nominato insieme all'inglese Daniel Pemberton, candidato anche come Compositore dell'anno. In corsa c'è anche la connazionale Amelia Warner, già in nomination nelle sezioni 'Scoperta dell'anno' nel 2018 e ancora nel 'Public Choice' nel 2021. In lizza anche il compositore italo-belga Michelino Bisceglia. Infine Mark Smythe con la colonna sonora del film horror 'The Reef: Stalked'.

"Sono onorato per questa nomination - spiega Mancinelli sui suoi canali social - un riconoscimento che va a premiare un team eccezionale di talenti con cui ho avuto la fortuna di lavorare.

Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine al regista Nicola Abbatangelo, al produttore Marco Belardi, al capo di 01Distribution Paolo Del Brocco e a tutti i fantastici musicisti che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questo progetto. Continuiamo a sognare insieme attraverso il potere della musica". Mancinelli ha composto musica per molti teatri e per media diversi (concerti, teatro, film, televisione, web).

Tra i produttori con cui ha lavorato: The Walt Disney Studios, Feeln (Hallmark), Lionsgate, Rai, Mediaset (Taodue), Studio Bozzetto, Felix Film e Graffiti Media Factory. Collabora con altri compositori come orchestratore e direttore per la televisione e per il cinema. Ha fondato Film Scoring Lab Inc., una compagnia di produzione musicale con sede a Los Angeles.

Appuntamento a sabato 21 ottobre, per la serata conclusiva che, peraltro, vedrà anche un premio alla carriera a Nicola Piovani, tra gli ospiti di questa 23esima edizione. Previsto anche un concerto in cui la Filarmonica di Bruxelles, diretta dal maestro Dirk Brossé, eseguirà dal vivo la musica del compositore premio Oscar.



