Al Marina di Pescara presentato il progetto 'Vela per tutti'

Presentazione questa mattina a Pescara del progetto "Vela per tutti, iniziativa, promossa dall'Assonautica Pescara Chieti e dalle associazioni diNautica di Pescara e Diventare Cittadini Attivi di Montesilvano, in collaborazione con il porto turistico Marina di Pescara, l'Unione Italiana Ciechi, l'Anffas di Pescara, l'Associazione italiana sclerosi multipla e il Circolo Nautico Pescara 2018.

Previsti corsi di vela rivolti a non vedenti, ipovedenti e a portatori di disabilità.

"Come Assonautica abbiamo voluto intraprendere questo percorso e abbiamo incontrato le associazioni trovando grande disponibilità - ha detto Francesco Di Filippo, presidente di Assonautica Pescara-Chieti - Non è solo inclusività, ma avvicinare le persone agli sport nautici. La fruizione della nautica per non vedenti e per diversamente abili ha anche una finalità turistica. È una sfida che abbiamo iniziato e che porteremo avanti con grande impegno e grande entusiasmo.

Organizzeremo anche delle regate con la collaborazione della Uisp".

"L'obiettivo prende spunto dal progetto Homerus nato nel 1997 a Riva del Garda - ha spiegato Silvano Torrieri di DiNautica Pescara - Utilizzeremo barche a chiglia fossa e che non implicano il pericolo del rovesciamento. Barche di sei metri che danno una possibile facilità nella navigazione. Sulle barche verrà istallato un lettore laser quando saranno impegnati gli ipovedenti e i non vedenti e ci saranno anche boe sonore.

L'obiettivo è dare un vero significato alla parola inclusione con la creazione degli equipaggi misti". Il presidente del Marina di Pescara Carmine Salce ha aggiunto: "Vogliamo un porto inclusivo e per questo siamo più che mai favorevoli a iniziative del genere, abbiamo il dovere di aprire questa struttura a tutti e in particolare ai diversamente abili per cui rinnovo i complimenti ad Assonautica per un progetto che ha una grande valenza e un grande significato".

Il progetto partirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento di un primo gruppo di aspiranti velisti non vedenti. Il progetto 'Vela per Tutti' sarà poi ampliato per coinvolgere sportivi con altre disabilità.



