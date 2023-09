Sindaco L'Aquila, interdire caccia in zona San Giuliano

Interdire la zona di San Giuliano-Madonna Fore dall'attività di caccia. Questo l'obiettivo della richiesta formale inoltrata dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, e dall'assessore all'ambiente, Fabrizio Taranta, al presidente dell'Ambito territoriale di Caccia della Provincia dell'Aquila Diego Alessandri, in seguito all'emissione del calendario venatorio 2023-2024.

In questo modo, secondo l'auspicio dell'amministrazione comunale, si potrà escludere dalla pratica venatoria la zona frequentata quotidianamente dai cittadini aquilani e prevedere, inoltre, un'opportuna cartellonistica di avvertenza nelle aree interessate. "Intendiamo rendere fruibile e sicura la collina di San Giuliano, tra le più frequentate da amanti della montagna di tutte le età, per attività sportive e ricreative - spiegano sindaco e assessore - I frequentatori hanno tutto il diritto di vivere la zona e i sentieri ad essa collegati in piena serenità e al riparo da qualsiasi rischio. Sono certo che il presidente Alessandri possa accogliere positivamente la richiesta così da avviare una proficua collaborazione".



