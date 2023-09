Giù il 'cappotto' da palazzina Ater, spavento a Pratola Peligna

Momenti di panico questa mattina, a Pratola Peligna (L'Aquila), in via Marconi dove il cappotto di una palazzina Ater ha ceduto. Non si sa se sia avvenuto a causa del forte vento. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Sulmona (L'Aquila) per la messa in sicurezza dell'area e dei Carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito. È stato effettuato un sopralluogo da parte del Comune che ha segnalato all'Ater, proprietario dello stabile, il distacco del cappotto.

Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.



