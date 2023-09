Gigafactory Termoli, sindacati chiedono incontro a Roberti

La realizzazione della gigafactory e il futuro degli operai attualmente al lavoro nello stabilimento automobilistico Stellantis sono al centro della richiesta di incontro delle segreterie territoriali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr al presidente della Regione Molise Francesco Roberti, al presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante e all'assessore regionale alle Attività produttive Di Lucente.

"La richiesta di incontro - dichiara Francesco Guida della segreteria regionale della Uilm Molise - è stata presentata perché in questo momento abbiamo bisogno del supporto degli amministratori regionali in quanto nelle prossime settimane incontreremo il ministro Urso al quale abbiamo richiesto un tavolo specifico per Termoli relativo alla costruzione della Gigafactory e al passaggio di tutti i lavoratori oggi nello stabilimento automobilistico".

Il terreno per la realizzazione del mega impianto di batterie è stato già acquisito e a primavera 2024 si darà il via agli interventi strutturali. I lavori prenderanno il via dall'area dei cambi che, nella prossima estate, dovrebbe chiudere in via definitiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA