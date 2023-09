Scontro su nome, si chiamerà 'Nuova Pescara' e non 'Pescara'

Primo duro scontro nell'assemblea costitutiva della nuova Pescara in corso di svolgimento alla sala consiliare del Comune di Pescara, sulla scelta del nome. I consiglieri di Montesilvano e Spoltore hanno fatto saltare l'emendamento che proponeva la conservazione della denominazione "Pescara ". "Sarebbe un'incorporazione e non una fusione - hanno fatto notare alcuni consiglieri - sarebbe mancare di rispetto verso i territori di Montesilvano e Spoltore che si dovrebbero arrendere ad un'annessione piuttosto che ad una fusione." "Il nome non può che essere Pescara - ha sottolineato il sindaco Masci - così come avvenne in passato quando sul nome di Pescara si concentrarono centri come San Silvestro o Villa del Fuoco".

"Sarebbe incostituzionale la conservazione del nome Pescara a discapito di Montesilvano e Spoltore- ha invece precisato il Presidente della Commissione Statuto Enzo Fidanza - dovremmo paradossalmente coinvolgere nuovamente i cittadini con un nuovo referendum e la Legge regionale non ci obbliga a cambiare la denominazione di Nuova Pescara"



