Docente morto sul Gran Sasso, ultimo saluto in Univaq

L'Università dell'Aquila, con i suoi docenti, i suoi dipendenti e i suoi studenti, si prepara a dare l'addio al professor Bernardino Romano, morto nella giornata di venerdì a seguito di una caduta sul Gran Sasso.

La camera ardente sarà allestita domani, martedì 5 settembre, dalle ore 15 alle ore 17, nell'aula magna "Alessandro Clementi" del dipartimento di Scienze umane (Dsu), in viale Nizza 14, all'Aquila. A seguire, dalle 17 alle 18, lo stesso spazio ospiterà una cerimonia di commemorazione.

Numerosi i messaggi di cordoglio scritti in questi giorni.

"Scienziato di elevato profilo - si legge sulla pagina Facebook dell'Università dell'Aquila - attentissimo alla tutela dell'ambiente e amante della montagna, il professor Romano è stato maestro e guida per generazioni di colleghi e giovani ricercatori. Il rettore Edoardo Alesse - si legge ancora - ha espresso a nome di tutto l'ateneo aquilano, sentimenti di profondo cordoglio alla moglie, Elena De Santis, alla figlia Lucia e a tutti i colleghi del dipartimento Diceaa".

La Procura ha aperto l'inchiesta e sono in corso indagini per ricostruire al meglio quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA