A14, chiusura notturna Pescara Nord-Pineto verso Ancona

Sull'autostrada A14, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle ore 22:00 di martedì 5 settembre alle ore 6:00 di mercoledì 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona / Bologna. Di conseguenza, nelle suddette notti non sarà accessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pineto.



