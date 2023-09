80 anni dall'armistizio, ex Campo 78 apre le porte col Fai

L'ex campo 78 dei prigionieri di Fonte d'Amore apre le porte con il Fai. Nell'ambito dell'iniziativa della Direzione Regionale Fai Abruzzo e Molise: "FAI per non dimenticare-Luoghi di guerra in tempo di pace" a 80 anni dall'Armistizio dell'8 settembre 1943, la Delegazione Fai di Sulmona (L'Aquila) accompagnerà i visitatori alla scoperta di Campo 78 e della commovente storia di uomini e donne che divennero eroi quando, dopo l'8 settembre 1943, quel luogo rappresentò l'inizio del cammino verso la libertà dei prigionieri che trovarono accoglienza in montagna, nelle campagne e a Sulmona. Gli storici hanno definito "Resistenza Umanitaria" la solidarietà dimostrata dalla gente peligna ai prigionieri di guerra. L'evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Sulmona e in collaborazione con le associazioni "Una fondazione per il Morrone" e "Il Sentiero della libertà", impegnate da anni nella valorizzazione del luogo e della sua storia, e 'I volontari delle Frazioni'. Le visite saranno arricchite da letture recitate a cura dell'Associazione Culturale ClasseMista Teatro con intermezzi musicali a cura della Camerata Musicale Sulmonese, eseguite da Maurizio Di Bacco, violino.



