Orsa uccisa: sindaco, non intralciate ricerche cuccioli

"Le ricerche dei due cuccioli purtroppo, ad oggi, non hanno portato alla cattura dei due plantigradi - è il commento del sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani -; nella serata di ieri sono stati dapprima individuati e successivamente, almeno uno dei due, avvistato da alcuni passanti. Ogni giorno che passa diventa sempre più difficile gestire questa situazione emergenziale ed individuare i due mammiferi. Invito tutti a continuare a collaborare non intralciando le ricerche, - continua Cerasani - segnalando eventuali avvistamenti, anche nei paesi limitrofi, al 112, c'è ancora speranza. Ringrazio il personale delle varie unità presenti ieri che hanno svolto le ricerche, le quali, continueranno anche nella giornata odierna".

Ieri tre squadre dei guardia parco insieme ai Carabinieri forestali hanno avuto due avvistamenti dei cuccioli, nel primo avvistamento i due i cuccioli erano insieme, mentre nel secondo è stato avvistato un cucciolo solo, si spera che i due non si siano separati. Le trappole con esche messe in giro per la città, non hanno funzionato ad attirare i due orfanelli.



