Orsa uccisa: Pnalm, troppi curiosi per cattura cuccioli

"Evitiamo di trasformare una tragedia in un disastro colossale: i cuccioli non sono stati ancora catturati. Ci sono troppi curiosi in giro che spaventano questi animali, invito tutti a non muoversi e a farci fare il nostro lavoro". È l'appello del direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, dopo il fallimento del primo tentativo di cattura dei cuccioli di orsa Amarena, uccisa l'altra notte a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

"A causa di false notizie - continua Sammarone - sono aumentati i curiosi nella zona, spaventando i cuccioli. Possiamo avere una possibilità, ma dobbiamo sperare che i cuccioli non si dividano, altrimenti sarà un vero disastro".



